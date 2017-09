Wer hätte das gedacht! Trotz des schlechten Wetterberichts startete das vierte Energy Air dieses Jahr mit Sonnenschein. 40 000 Menschen jubelten im ausverschenkten Berner Stade de Suisse Musikstars wie Pegasus, Wincent Weiss (24) und Kelly-Family-Mitglied Michael Patrick Kelly (39) zu. Der Anlass ist das Highlight im Jahr von It-Boy Reto Hanselmann (36). «Ich habe sogar meine Tickets für Robbie Williams weitergegeben», verrät er.

Höhepunkte gab es viele: der «Zürimaa in Bern», Dodo (37), mit Dabu Fantastic und Lo & Leduc sowie der Überraschungsauftritt von Bastian Baker (26). Wild wurde bei den belgischen DJ-Brüdern Dimitri Vegas (35) und Like Mike (31) zu den Elektrobeats gehüpft. Nach fünfeinhalb Stunden Megaparty in Sonne und Regen blieb nur eines zu sagen: «Merci Bääärn!»