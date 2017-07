Pietro Lombardi (25) scheint nach der Trennung von seiner Sarah (24) mehr und mehr Halt im Leben zu finden. Nachdem er zeitweise bei Freunden gelebt hat, wohnt er nun in einem Loft von Comedian Oliver Pocher (39), wie er in einem Livestream auf Facebook erzählte.

«Er ist mein Vermieter und Freund»

Auf die Frage, ob er noch mit Pocher befreundet sei, antwortete Pietro: «Diese Wohnung gehört Oliver Pocher, und ich zahle an Olli Miete. Also er ist mein Vermieter und Freund, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind beim gleichen Management.» Mehr wollte er nicht erzählen.

So wie es aussieht, wohnt Lombardi schon länger in seiner neuen Bleibe. Bereits im April veröffentlichte er auf Facebook Fotos von seinem Zuhause und schrieb dazu: «Neue Wohnung – morgen gehen die Renovierungen los. Ich freu mich so sehr.» Zwei Tage später zeigte er sich bereits beim Streichen der Wände und beim Putzmitteleinkauf mit Söhnchen Alessio (2).

Freundschaft durch TV-Show

Pietro und Olli haben sich bei den Dreharbeiten zur Reality-TV-Show «Global Gladiators» besser kennengelernt. Schon während der Sendung wurde klar, dass sich zwischen den beiden eine richtige Männerfreundschaft entwickelt hat. Auch wenn Pietro kurz vor dem Finale nach Deutschland zurückfliegen musste und sich Pocher den Sieg sicherte, scheint die Freundschaft zwischen den beiden gehalten zu haben.

Wohnung als Glücksfall

Für Pietro ist die Wohnung ein Glücksfall. Nachdem er und Sarah (24) sich im vergangenen Jahr getrennt hatten, ist er aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Vorübergehend soll er danach bei Freunden gewohnt haben. Doch dadurch war es für den ehemaligen «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger schwer, seinen Sohn Alessio regelmässig oder gar mehrere Tage am Stück zu sehen. Nun scheint dieses Problem gelöst zu sein. (bnr)