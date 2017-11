Erkennen die Juroren die Inkognito-Kandidatin? Rita Ora schleust sich bei «The Voice of Germany» ein

Sie sorgt derzeit für Aufsehen: Am Sonntag zog Rita Ora (26) an den MTV European Music Awards eine irre Modeshow ab. 13-mal wechselte die Sängerin als Moderatorin der Preisverleihung ihre Kleider, tauchte unter anderem im Bademantel vor dem Publikum auf. Nun will Ora im deutschen Fernsehen für Furore sorgen: Sie tritt am Donnerstag (20.15 Uhr) in der Sat.1/Prosieben-Show «The Voice of Germany» auf – allerdings unerkannt.

Ora erklärt ihre Beweggründe

Die Sängerin will dort in einer Blind Audition ihren Hit «Your Song» performen. Doch warum nimmt der Weltstar überhaupt an dieser Sendung teil? Sie liebe es, Regeln zu brechen, erklärt sie laut ProSieben. «Normalerweise sitze ich auch im Stuhl. Ich war Coach bei ‹The Voice UK›. Es ist so cool, alle zu überraschen.» Die deutsche Jury um Mark Forster (33), Samu Haber (41), Yvonne Catterfeld (37) und Michi Beck (49) mit Smudo (49) habe sie vorher nicht gekannt, so Ora. «Aber natürlich habe ich mich im Vorfeld über die deutschen Coaches informiert. Ich bin gerne vorbereitet.» Sie finde besonders Mark «grossartig».

Ob die Jury den berühmten Gast an der Stimme erkennen wird und wer den Buzzer drückt, wollte der Sender nicht verraten. Das soll eine Überraschung bleiben. (wyt)