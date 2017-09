Mit ihrem sexy Auftreten wickelt Elena (25) in der TV-Kuppelshow «Love Island» die Männer um den Finger. Erst in der vorgestrigen Folge sorgte sie mit On-Off-Freund Jan (28) für den ersten Sex der Staffel (BLICK berichtete). Aber auch ausserhalb der TV-Show ist die Schweizerin begehrt: Extasia-Veranstalter Arnold Meyer (51) will sie an die Schweizer Erotikmesse holen.

Wenn alles gut kommt, soll Elena am ersten Dezember-Wochenende den Männern in Basel den Kopf verdrehen. Meyer selbst ist bereits begeistert von ihr: «Sie ist sehr mutig, und was mich an ihr überrascht, ist, dass sie für eine Schweizerin extrem forsch ist. Fast schon wie eine Deutsche.» Vom Äusserlichen her würde sie gut an die Messe passen. Denn der Veranstalter findet: «Dass sie sich so halbnackt im TV zeigt, ist schon sehr sexy.»

Wichtiger als Pornostars

Weil sie noch mitten in den Dreharbeiten steckt, konnten die Veranstalter die Zürcher Sexbombe bis jetzt noch nicht erreichen. Sollte sie aber zusagen, würde sie in die grossen Fussstapfen von anderen Trash-TV-Stars treten: «Wir hatten schon Vujo, ‹Bachelorette›-Céline und Micaela Schäfer an unserer Messe. Solche Leute sind für uns sogar noch wichtiger als Pornostars.»

Angebot für Stripshow steht

An der Exstasia finden unter anderem Live-Sexshows statt. Dafür soll Elena aber nicht eingeplant werden. «In der Regel geben Leute wie sie Autogramme und machen Selfies mit den Besuchern. Wir wären zwar dabei, wenn sie eine Strip-Show machen würde, aber wir rechnen nicht damit», so Meyer.

Geeignet für den Playboy

Meyer sieht im Reality-TV-Star Elena auch Potenzial als Erotikstar. Er schwärmt: «In Magazinen und Kalendern würde sie sich gut machen. Ich könnte sie mir sogar im Playboy vorstellen!» Ihr Schäferstündchen mit Jan vor laufender Kamera scheint der erste Schritt dazu zu sein. Dass Elena im Fernsehen Sex hatte, wundert Meyer nicht. «Ich glaube, sie hat das gemacht, um Bekanntheit zu erlangen. Sie will ein Star werden und Sex ist eines der wirkungsvollsten Mittel dafür.» Eines ist klar: Um Elena wird es so schnell nicht still.