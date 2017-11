Ex-«Bachelor»-Kandidatin Florence kann sich vor Verehrerinnen nicht retten: Hört auf mit euren Grüsel-Nachrichten!

«Bachelor»-Kandidatin Florence (30) konnte Joel Hergers (34) Herz nicht erobern. Dafür kann sie sich nun im Netz kaum vor Verehrern retten: Die leidenschaftliche Sportschützin kriegt zahlreiche Nachrichten und Komplimente von Fans. Dabei gehen viele zu weit – und schicken Florence Grüsel-Botschaften.

Ihrem Ärger darüber machte sie in einem Facebook-Post Luft: «Langsam nimmt es leider überhand. Ich will etwas klarstellen: Ich freue mich über jede Nachricht und jedes Kompliment. Aber wenn ich beim ‹Bachelor› nicht meine Liebe finden konnte, heisst das noch lange nicht, dass ich deshalb auf der Suche nach einer schnellen Nummer bin», so Florence. Die Produktionsmitarbeiterin zieht für sich die Konsequenzen daraus. Ab sofort werde sie alle blockieren, die ihr unmoralische Nachrichten schicken. «Ich will selber irgendwann meine eigene Familie und wünsche mir den richtigen Deckel für mich.»

Auch Frauen schicken Grüsel-Nachrichten

Nicht nur Männer sind verrückt nach der Tiernärrin: Auch Frauen melden sich regelmässig mit eindeutigen Angeboten bei Florence! Auch, weil sie im Netz sexy Fotos mit anderen Frauen postete und zu BLICK sagte: «Brüste sind etwas Schönes.»

Auch von den weiblichen Fans, die ihr Grüsel-Nachrichten schicken, fordert Florence Distanz: «Ich habe die Aussage gemacht, dass ich Brüste toll finde. Habe aber auch erwähnt, dass ich noch nie etwas mit einer Frau hatte und es auch nie haben werde. Also, liebe Frauen, schickt mir keine komischen Nachrichten. Ihr könntet die schönste Frau sein – trotzdem wird mich keine vom Gegenteil überzeugen können.»

Neben Angeboten zu Sex-Treffen erhält Florence auch immer wieder freizügige Fotos. «Von Frauen kriege ich Oben-ohne-Bilder, Männer schicken mir Lümmel-Fotos», erklärt sie gegenüber BLICK. Männer, die ihr ungefragt Penis-Bilder schicken, könne sie nicht ernst nehmen. «Das sind für mich Witzfiguren!» Florence klagt: «Auf Dauer sind die vielen Nachrichten einfach nur lästig. Ich finde es grusig und habe darauf keinen Bock.» (kad)