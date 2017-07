Ex-Bachelorette Frieda probiert Brautkleider: Hodel im Hochzeitsfieber

Für Ex-Bachelorette Frieda Hodel (35) geht ein Traum in Erfüllung. Im Spätsommer tritt sie mit ihrem Verlobten, dem Walliser Tourismusexperten Fabio Zerzuben (35), vor den Traualtar. Für die Hochzeit, die im kleinen Rahmen stattfinden soll, sucht sie noch das perfekte Brautkleid. «Es soll Kurven zeigen und sexy sein», erklärt sie heute Abend in der Bachelorette-Spezialfolge auf 3+.

Für Hodel ist es der zweite Hochzeits-Anlauf

Im Brautkleid-Laden hüllt sich Frieda in Tüll und strahlt vor Glück. Endlich – denn die ehemalige Bachelorette musste einige Rückschläge in ihrem Leben verkraften. Ihr Ex-Verlobter betrog sie kurz vor der Hochzeit, knutschte fremd, als sie ihren Junggesellinnen-Abschied in New York feierte. Die Eheschliessung wurde abgesagt.

Als Bachelorette suchte sie 2015 unter 16 Männern die grosse Liebe, entschied sich am Ende für den Berliner Christian Rauch (33). Doch die Beziehung zerbrach nach vier Monaten.

«Er ist das Cheminée und ich bin das Feuer darin»

Von ihrem Verlobten schwärmt Frieda im BLICK: «Fabio ist der Mann meines Lebens. Für ihn würde ich durchs Feuer gehen, ich kann ihm blind vertrauen. Er ist mein zweites Herz. Er ist das Cheminée und ich bin das Feuer darin.»

Pech im Sport, Glück in der Liebe

Sein Glück hat auch der Bachelor aus dem Jahr 2016, Janosch Nietlispach (28), gefunden. Er verliebte sich in der 3+-Kuppelshow in die 24-jährige Kristina – und ist bis heute mit ihr zusammen. Die einzige Beziehung, die in der Show begann und gehalten hat! Kristina unterstützte den Sportler bei seinem letzten Kickbox-Kampf vergangenen Juni, den er durch einen technischen K.o. verlor (BLICK berichtete).

Beutl ist Papi

Männermodel Rafael Beutl (31), der 2014 als zweiter Bachelor die Liebe im TV suchte, ist inzwischen glücklich mit Ex-Profi-Sportlerin Mirjam «Mimi» Jäger (34) und stolzer Papi des vier Monate alten Lou. Er wählte damals die rothaarige Belinda zur Gewinnerin und schenkte ihr seine letzte Rose – ein Paar wurden die beiden aber nicht.

Rentsch hat jetzt eine Ranch

Beutls Nachfolger 2015 war Tobias Rentsch (40). Der Mr. Schweiz 2001 gab nach der Show seinen sicheren Job bei der Post auf. Seit Mai ist er Partner bei der Danceranch GoWildWest in Wolfwil SO. (BLICK berichtete). Er sorgte für das wohl grösste Liebes-Chaos: Nur eine Woche nach dem Finale, in dem der Rosenkavalier die deutsche Studentin Natalie wählte, hat sich sein Herz umentschieden: Statt für die Staffel-Gewinnerin hatte er plötzlich Gefühle für Finalistin Hülya (BLICK berichtete). Für die grosse Liebe hat es trotzdem nicht gereicht. «Wir waren nicht richtig zusammen», stellt der Single heute Abend in der Sendung klar.

Zaklina ist Single

Ebenfalls wieder alleine durchs Leben geht Bachelorette Nummer zwei, Zaklina Djuricic (30), die 2016 nach der grossen Liebe suchte. Sie trennte sich von Staffelgewinner Michael Schmied (28) nach knapp einem Jahr Beziehung. «Es gibt kein Zurück mehr.» Sie habe wirklich gekämpft um die Beziehung. «Aber wenn von zwei Menschen nur einer kämpft, geht die Liebe irgendwann verloren», sagte sie im Mai zu BLICK.

Eli und Anthony

Zuletzt verteilte Bachelorette Eli Simic (28) rote Rosen – und gab ihre letzte dem jamaikastämmigen Bauarbeiter Anthony (26). Über ihre Beziehung sagt Eli: «Wir sehen uns zwei Mal pro Woche, das reicht ja auch», und betont: «Wir brauchen beide unsere Freiheit.»

Vujo betreibt jetzt eine Bar

Und was macht Kult-Bachelor Vujo Gavric (31), über den seit 2013 die ganze Schweiz spricht? Er ist ins Gastro-Geschäft eingestiegen und hat in Zürich mit seinem Zwillingsbruder Aleks eine eigene Café-Bar names Twins eröffnet. Der Ort bedeutet ihm viel, denn dort fanden zu seiner Bachelor-Zeit die Public Viewings statt. Sonst ist es ruhig um den Lebemann geworden, der bald erstmals Vater wird. Seine Freundin hält er von der Öffentlichkeit fern. (paf)

Heute Abend um 20.15 Uhr zeigt 3+ eine Bachelorette-Spezialfolge mit Vujo, Rafa, Frieda, Tobi, Zaklina, Janosch und Eli.