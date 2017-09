Ex-Bachelorette ist im 5. Monat schwanger: Darauf hat Frieda Hodel Heisshunger

Babyglück für Ex-Bachelorette Frieda Hodel (35) und Ehemann Fabio Zerzuben (34). Das frisch verheiratete Paar erwartet sein erstes Kind, wie die beiden in einem Livestream der Sendung «LifeStyle» erzählen.

Frieda hat Lust auf Mayo-Brötchen

Frieda, die bereits im 5. Monat ist, sagt zu BLICK: «Wir sind extrem, extrem happy.» Zurzeit gehe es ihr blendend. Nur die ersten drei Monate sei ihr ständig übel gewesen. Auch vor Heisshungerattacken blieb Health- und Lifestyle-Coach Hodel nicht verschont. «Ich hatte ständig Lust auf Mayo-Brötchen und Poulet-Brötli», gesteht Frieda.

Das kleine Glück kam für das Paar überraschend. «Meine Tage sind ausgeblieben, und ich dachte erst, sie verspäten sich vielleicht.» Die ehemalige Bachelorette befand sich zu diesem Zeitpunkt in Zürich und kaufte sich einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel. «Wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht», so Frieda lachend.

«Happy und sprachlos»

Sofort habe sie ihren Fabio im Wallis angerufen und ihm die freudige Nachricht am Telefon mitgeteilt. «Wir waren beide erst einmal happy und sprachlos.»

Ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, wissen Frieda und Fabio noch nicht. «Hauptsache, es ist gesund.»