Ex-«Bachelorette»-Kandidat Stjepan wegen Drogenhandels verurteilt: «Ich wollte einem Freund helfen»

Als Kandidat in der Kuppel-Sendung «Bachelorette» von 3+ wurde Stjepan Bastek (39) vor drei Jahren bekannt. Heute musste sich der Ex-«Bachelorette»-Kandidat vor dem Bezirksgericht Zürich wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Das Urteil im abgekürzten Verfahren: Der Zürcher, der laut Anklageschrift mit insgesamt 20,5 Kilo Marihuana und einem Kilo Haschisch handelte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Probezeit von fünf Jahren verurteilt. Zudem muss er eine Busse von 2'500 Franken zahlen.

«Ich habe mich mitreissen lassen»

«Ich nehme meine Strafe mit Fassung und mache das Beste daraus. Es ist, wie es ist», sagte der Metallbauschlosser nach der Verhandlung zu BLICK. Bereut er seine Tat? «Auf jeden Fall», so der Zürcher reuig. «Ich habe mich mitreissen lassen. Ich wollte einem Freund helfen und habe mehr mit dem Herzen überlegt, nicht mit dem Kopf. Jetzt muss ich dafür geradestehen.» Bastek will das Urteil anfechten und einen Antrag auf Halbgefangenschaft stellen. Heisst: Die verurteilte Person setzt ihre bisherige Arbeit oder die begonnene Ausbildung während des Vollzugs fort und verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Anstalt.

Schon zum zweiten Mal kommt Bastek mit dem Gesetz in Konflikt: Er ist ein verurteilter Drogenhändler und sass vor neun Jahren bereits einmal im Knast. Aus der heutigen Verurteilung zieht er für sich selbst die Konsequenzen – und wollte künftig «zwei Mal überlegen». (kad)