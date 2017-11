Stefan Hofmänner enthüllt «erfundene» Kollegin: «Ich habe bei SRF sehr wenig gearbeitet und nur gut verdient»

Es sind harte Behauptungen, die eine gewisse Claudia Stauss auf Facebook und Linkedin erhebt. Sie sei früher beim SRF angestellt gewesen, habe dort aber «sehr, sehr wenig gearbeitet und einfach nur gut verdient». Doch damit nicht genug: «Es schien allgemein wichtig zu sein, so zu tun, als ob man Stress hätte, und Kafi-Pausen und Luxus-Events schienen ein zentraler Teil der Arbeit zu sein.» Zwar spricht sich die Userin nicht konkret für die «No Billag»-Initiative aus, aber sie stellt doch klar: «Für das will ich keine Steuern zahlen.»

SRF-Sportredaktor Stefan Hofmänner will diesen hämischen Kommentar nicht so stehen lassen. Denn: Laut ihm gibt es diese Claudia Stauss gar nicht! «Eine Claudia Stauss hat nie bei SRF gearbeitet. Der unten stehende Post ist frei erfunden. Wer ihn gelesen hat, wurde schamlos angelogen. Es ist zutiefst erschreckend», schreibt der Kommentator auf sein eigenes Facebook-Profil. Ein SRF-Mitarbeiter, der nur so tue, als wäre er im Stress, sei ihm ausserdem in zwanzig Jahren noch nie über den Weg gelaufen: «Wenn ihr auch das Gefühl haben solltet, dass bei SRF zu wenig gearbeitet wird, dann könnt ihr gerne mal mit mir mitkommen.»

«Es wird noch andere falsche Profile geben»

Hofmänner hat in der ganzen «No Billag»-Debatte eine Bitte an seine Follower: «Glaubt nicht jeden Blödsinn, der irgendwo geschrieben steht.» Inzwischen sind die Profile von Claudia Stauss sowohl bei Linkedin als auch bei Facebook gelöscht. «Andere falsche Profile wird es noch geben, um genau so falsche Informationen zu verbreiten», ist sich der Sport-Redaktor aber sicher. (klm)