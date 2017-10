Fessel-Marija schiesst gegen «Bachelor»-Monika zurück: «Sie soll erst mal googeln, was primitiv überhaupt heisst»

Nach ihrem gestrigen Aus beim «Bachelor» liess Kandidatin Monika (29) kein gutes Haar an ihren Konkurrentinnen. «Viele sind jung, niveaulos und ungebildet», ätzte sie gegenüber BLICK über ihre ehemaligen Rivalinnen.

Besonders eine der Kandidatinnen war der Pädagogin ein Dorn im Auge: Nachdem sie bereits in die Kuppel-Sendung Dauerzoff mit Marija (20) hatte, teilte sie nach ihrem freiwilligen Ausstieg noch heftiger gegen sie aus. «Sie ist extrem primitiv und ging mir ständig auf die Nerven», motzte Monika. «Mit ihren 20 Jahren dürfte sie ruhig etwas erwachsener sein.»

«Zum Begriff ‹ungebildet› sage ich nur: Ein Sprachkurs wärs.»

Doch Marija will Monikas gemeine Attacke nicht auf sich sitzen lassen. Sie schiesst zurück: «Sie soll erst mal googeln, was primitiv überhaupt heisst – oder sich nochmal die Szenen in der Sendung ansehen, in denen sie vorkommt. Vielleicht versteht sie dann den Begriff besser», sagt sie zu BLICK.

Auch die Beleidigung «jung und niveaulos» sei wohl gegen sie gerichtet, mutmasst Marija, die sich als Liebhaberin von Fessel-Spielen bezeichnet. «Hätte sie Niveau und Klasse, hätte sie mir nicht mein Date mit Joel geklaut. Eine Frau mit Stil macht so etwas nicht.» Und ergänzt: «Zum Begriff ‹ungebildet› sage ich nur: Ein Sprachkurs wärs.»

Sie hätte sich eine direkte Konfrontation von Monika gewünscht. «Man muss damit rechnen, dass es Zoff gibt. Dass Monika mir nicht ins Gesicht sagen kann, was ihr Problem ist, finde ich aber daneben», sagt Marija.

«Ich finde ihr Verhalten kindisch»

Auf Monikas Vorwurf, sie verhalte sich nicht erwachsen, schiesst Marija zurück: «Ich finde ihr Verhalten kindisch. Sie ist fast zehn Jahre älter als ich und sollte sich wie eine Erwachsene benehmen. Ich verhalte mich erwachsener als sie! Ich hoffe sie lernt, wie man menschlicher miteinander umgeht.» (kad)