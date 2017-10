Filmpremiere von «My Little Pony – der Film»: Beatrice Egli macht das Pony

Die Schlagerprinzessin wird zur Princess Skystar. Beatrice Egli (29) leiht ihre Stimme der Figur in der deutschsprachigen Fassung des Kinofilms «My Little Pony». Am Sonntag war Premiere in Zürich.

