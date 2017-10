Fischer bringt Zürich zum Staunen: So funktioniert Helenes Wasserkleid

Helene Fischer (33) begeistert mit fünf ausverkauften Konzerte das Zürcher Publikum. Sechs verschiedene Kostüme trägt sie in ihrer Show – das teuerste davon kostet rund 28'000 Franken. Doch das auffälligste ist das zauberhafte Wasserkleid. Bei der Ballade «Wenn du lachst» steht Helene Fischer als lebendige Brunnenskulptur auf der Bühne, aus ihrem Rock schiessen Unmengen an Wasser. Man hört das Rauschen durch die ganze Halle. Wie geht das?

Auf einem Bild, welches BLICK vorliegt, sind Schläuche zu sehen, die zu Helenes Hüfte führen. Durch diese Schläuche fliesst das Wasser bis zum Ring um ihre Hüften, bei dem das Wasser verteilt und herausgeschossen wird. Heraus kommt ein Effekt, von dem sogar Kostüm-Meisterin Lady Gaga (31) träumen kann. Doch das ist noch nicht alles: Die 1.58 Meter kleine Sängerin steht während des Auftritts auf einem Mini-Podest, dass Fischer auf eine Höhe von fünf Metern hebt – so wird der Radius des Springbrunnens noch grösser und der Effekt noch eindrucksvoller!

Helene selbst geniesst ihre Zeit in Zürich. Auf sozialen Medien postete sie ein Bild aus der Garderobe mit einem Bier der Marke Super Bock, welches in ein Nutella-Glas umgeschenkt wurde. «Frühstück!! Die wichtigste Mahlzeit des Tages», schreibt sie dazu. «Los goaht's zum Ääändspurt Züri! Ich hab' SUPER BOCK auf euch.»

Ob Fischer das Bier in dem Nutella-Glas aber wirklich getrunken hat, bleibt aber zu bezweifeln. Fischer muss für Ihre Show in Top-Form sein, schliesslich fliegt sie zusammen mit Cirque-du-Soleil-Artisten teils ungesichert an Strapaten durch die Halle. Akrobatische Höchstleistung ist da gefordert!

Noch bis Sonntag spielt Helene Fischer die letzten Konzerte ihrer diesjährigen Tournee in Zürich. Am 26. Juni 2018 ist die Schlagerkönigin dann im St. Jakobpark Basel zu sehen. Tickets gibts bei Ticketcorner.