In der Musical-Tourproduktion von «Grease» tanzte die Zuger «DSDS»-Teilnehmerin Chanelle Wyrsch (21) den Kilos davon (BLICK berichtete). Nun präsentiert sie ihren neuen Körper stolz auf der anderen Seite der Welt: Mit ihrer besten Kollegin Gina geniesst Chanelle zwei Wochen lang die Sonne in Down Under.

«Es ist mega», schwärmt sie. «Wir sünnelen am Strand und geniessen gleichzeitig das Stadtleben, der Mix hier ist perfekt.» Die Freundinnen haben sich ein Auto gemietet und sind bereits die Strecke von Sydney bis nach Brisbane gefahren. «Auf der anderen Strassenseite zu fahren, ist sehr witzig, zum Glück haben wir keinen Unfall gebaut», so die Strahlefrau lachend.

«Koalas stinken und sind megaschwer»

Auch mit der Tierwelt hat Chanelle schon Bekanntschaft gemacht. «Wir haben Kängurus gefüttert, die waren ganz zutraulich.» Auch einen Koala durfte sie auf dem Arm halten. Über die australischen Beutelbärchen sagt sie: «Koalas stinken und sind megaschwer, das hätte ich nicht gedacht.» Trotzdem: «Sie sind so knuffig und herzig.»

Ende Dezember steht Chanelle wieder auf der Musicalbühne. Besonders die 30 Grad in Australien wird sie vermissen. «In der Schweiz bekomme ich sicher einen Kälteschock», meint sie lachend.