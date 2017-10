Für Transfrau Daryana ist der «Bachelor» eine Herausforderung: «Auf negative Reaktionen bin ich vorbereitet»

Das gab es beim Schweizer «Bachelor» noch nie: In der neuen Staffel der Kuppelshow kämpft zum ersten Mal eine transsexuelle Kandidatin um die Gunst des Rosenkavaliers. Für Daryana aus Zürich (26) ist die Teilnahme bei der Kult-Show eine Herausforderung.

«Die Anmeldung brauchte Mut»

«Es macht mich unglaublich stolz, die erste transsexuelle Kandidatin beim ‹Bachelor› zu sein», sagt sie zu BLICK. «Ich bin stolz auf mich, denn die Anmeldung brauchte Mut und etwas Überwindung.» Mit ihrer selbstbewussten Art und ihrer spannenden Geschichte will sie im TV für Unterhaltung sorgen.

«Es ist Zeit, dass jemand Spezielles wie ich Pepp in die Sendung bringt! Ich will zeigen, dass man es auch schaffen kann, wenn man anders ist. Für die Zuschauer ist meine Geschichte bestimmt speziell. Mit meiner Teilnahme will ich die Leute mit meiner Art inspirieren.»

«Ich muss mich nicht verstecken!»

Über ihre Transsexualität spricht die Kosmetikerin, die mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern in Zürich lebt, ganz offen. «Ich muss mich nicht verstecken. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und bin, wie ich bin», sagt sie. Mit 15 Jahren begann Daryana als Frau zu leben, trug Mädchenkleider und Make-up. Rund ein Jahr später begann sie mit ihrer Hormontherapie. Vor drei Jahren liess sie ihre Geschlechtsanpassung vornehmen.

«Seit ich denken kann, fühlte ich mich immer anders»

«Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es ist, als Mann zu leben. Seit ich denken kann, fühlte ich mich immer anders», erklärt Daryana. Als Kind spielte die Zürcherin mit italienisch-spanischen Wurzeln mit Barbiepuppen und stülpte sich Pyjamahosen über den Kopf, die lange Haare darstellen sollten. Als Daryana als Teenie erfährt, was Transsexualität ist, kann sie dem Gefühl, anders zu sein, endlich einen Namen geben.

«Für mich war es ganz normal, als ich mit 15 anfing, als Frau zu leben, ich fühlte mich schliesslich schon immer so. Auch für mein Umfeld war es keine Überraschung.» Ihre Familie stand stets hinter Daryana und unterstützte sie. «Ich habe ein Riesen-Glück», sagt sie.

Im Alltag begegne ihr kaum Intoleranz. Nur wenige würden überhaupt auf den ersten Blick merken, dass sie transsexuell ist. «Ich achte gar nicht darauf», erklärt Daryana. «Ich lebe einfach mein Leben, wie jede andere Frau.»

«Kritik und böse Kommentare treffen mich nicht»

Ob auch Joel und die Zuschauer ihr so viel Akzeptanz entgegenbringen? Darüber macht sich Daryana keine Gedanken. «Kritik und böse Kommentare treffen mich nicht. Auf negative Reaktionen bin ich vorbereitet, schliesslich gab es bisher noch nie eine transsexuelle Kandidatin. Aber: Ich kümmere mich nicht darum, was andere sagen.»