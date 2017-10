Furtado bodenständig in Basel: Für Nelly reicht der Brezelkönig

Pop-Sängerinnen haftet häufig der Ruf an, Diven zu sein. Stimmwunder wie Mariah Carey oder Rihanna geben sich nur mit dem Besten zufrieden und leben nach dem Motto: Ohne Luxus, ohne uns.

Dick eingehüllt am Hauptbahnhof

Ganz anders Nelly Furtado. Die Sängerin machte vor ihrem Konzert in Basel einfach kurz noch halt beim Brezelkönig am Hauptbahnhof in Basel und schlenderte danach zurück in ihr Hotel. Furtado war gegen die Kälte gewappnet, dank dicken Mantel, Schal und Kappe musste die «Like a Bird»-Hitmacherin nicht frieren. Schliesslich ist sich die Kanadierin, die schon jahrelang in Los Angeles lebt, inzwischen wärmere Temperaturen gewöhnt.

Neue Liebe für die Sängerin?

Der Mann an ihrer Seite ist Rapper Hodgy (26). Die Fotos könnten der erste Beweis sein, dass die Beiden ein Paar sind. Offiziell ist Furtado zwar Single, die Musiker hielten aber Händchen und zeigten sich verliebt. Verband die Sängerin ihr Konzert in der Schweiz noch mit einem Liebesurlaub? Auf Instagram posteten jedenfalls sowohl Hodgy als auch Furtado Fotos vom dem jeweils anderen und kommentierten sie mit Herzchen-Emojis. (klm)