Fussfetischisten entdecken Irina Beller: Das zieht ihr die Schuhe aus!

Keine Schweizer Millionärs-Gattin posiert so sexy wie Irina Beller (45). Täglich postet sie Bilder ihres durchtrainierten Körpers. Stets mit Fokus auf ihren Hintern oder ihre Brüste.

«Sie wollen meine getragenen Höschen»

Je heisser ihre Fotos sind, desto grösser wird ihre Fangemeinde auf der Internet-Plattform Instagram. Aktuell hat sie knapp 73'000 Follower.

Dabei weckt sie nicht nur Fantasien, sondern auch Wünsche ihrer männlichen Fans. «Viele wollen mit mir Sex, mich mit Geschenken verwöhnen oder meine getragenen Höschen», erzählt die Gattin des Zürcher Baulöwen Walter Beller (68).

Fussfetisch – die grösste Community überhaupt

Nun offenbart sich ihr eine neue Fangemeinde, die Fuss- und Schuhfetischisten. «Sie haben wunderschöne, sexy Füsse. Können Sie mir ein paar schöne Fotos von Ihren schönen Füssen senden, nackt, und auch mit schönen, feinen, transparenten Strümpfen?», fragt einer aus dem Luzernischen. Dieses Mail sowie auch weitere liegen BLICK vor.

Fussfetisch, im Fachjargon Podophilie genannt, gehört gemäss Sexualforschern zur grössten Fetisch-Community überhaupt.

Sie findet ihre Füsse zu klein

Der Luxus-Königin ziehts dabei die Schuhe aus! «Verrückt, worauf Männer alles stehen», sagt sie lachend. Obwohl sie keinen der Wünsche erfüllen wird, liest sie gerne, was ihre Fans von ihr wollen. «Ich finds gut, dass alle Menschen unterschiedlich sind, sonst wäre es langweilig. Jeder hat seine Vorlieben. Mir gefallen Diamanten, anderen halt Füsse.»

Ihre eigenen findet sie ganz okay, aber viel zu klein. Bei 1,75 Meter Körpergrösse trägt sie Schuhgrösse 37–38. Und was meint ihr Gatte zu den Fussfetischisten? «Er findets blöd, akzeptiert es aber. Walter weiss, dass alles an mir nur ihm gehört.»