Heiss: Promis an der Street Parade: DJ Tanja La Croix ist auch dubai

Heute tanzt die Welt in Zürich. Zwischen 700’000 und 900’000 Technofans werden an der 26. Street Parade in Zürich erwartet. Offiziell dauert sie von 13 Uhr bis Mitternacht, um 14.00 Uhr setzen sich die 25 Love-Mobiles beim Utoquai im Zürcher Seefeldquartier in Bewegung für die 2,4 Kilometer lange Route.

Der grösste und bunteste Musikumzug der Welt ist auch ein Highlight für DJ Tanja La Croix (35). Noch gestern posierte sie bei 43 Grad mit Kamelen in der Golfmetropole Dubai in ihrem selbst designten Street-Parade-Outfit. «Rot symbolisiert für mich Sexyness und Kraft, Schwarz Eleganz und Mystik», sagt sie. «Es ist heiss und bequem. Das muss es sein, denn ich bin den ganzen Tag an der Parade unterwegs, abends lege ich in der Frauenbadi und an der Afterparty im Q-Club auf.»

Hörnli und Wasser für die Energie

Damit sie für ihren 14. Partymarathon fit ist, bereitet sie sich kulinarisch vor. «Bevor ich mittags losziehe, esse ich Hörnli mit Gehacktem. Das gibt mir Energie für die 14 Stunden, die vor mir liegen. Dazu trinke ich den ganzen Tag sehr viel Wasser», so Tanja Wettach, wie die DJane bürgerlich heisst. «Alkohol ist tabu, den brauche ich auch nicht.» Die Musik, die Stimmung und die Raver seien für sie Adrenalin pur. «Ich werde abgehen wie ein Bienli», verspricht die St. Gallerin.

Techno und ganz viel Adrenalin im Blut hat auch Eislaufkönigin Denise Biellmann (54). Im mit Spiegeln besetzten Outfit wird sie auf dem Wagen Nummer 5 mit den Magic Dancers raven. Auch auf sie wartet ein langer Tag. «Um neun Uhr gehe ich zum Coiffeur, da lasse ich mir einen langen Zopf einflechten. Um zehn gibts Make-up. Gegen Mittag ziehe ich mich zu Hause um und esse mich fit für die geilste Party des Jahres», so die Zürcherin.

«Der Höhepunkt des Jahres»

Auf ihrem Menüplan steht: «Bananen, Energieriegel und ein deftiges Sandwich.» Auch sie setzt den ganzen Tag auf viel Wasser. «Ich kanns nicht erwarten, bis die Street Parade beginnt. Sie ist mein ganz persönlicher Höhepunkt des Jahres.» Ob sie die Nacht durchtanzt oder doch schlafen geht, weiss sie noch nicht. «Am Tag danach sitze ich mit Colin im Flieger nach Mallorca in die Ferien. Da kann ich mich erholen. Nun heisst es erst mal raven.»

Raven, feiern und auflegen wird auch DJ Carol Fernandez (31). Sie ist die einzige Frau, die mit ihrem eigenen Love-Mobile – dem Wagen Nummer 20 – unterwegs ist. Sie hat die letzten Tage vorgeschlafen und rüstet sich für die Street Parade mit einem Wienerschnitzel. Auch für die Bernerin wird – getreu dem heutigen Motto «Love Never Ends» – etwas nie enden: die Liebe zur Street Parade.