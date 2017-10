Gary Goldsmith verprügelt seine Frau: Herzogin Kates Skandal-Onkel verhaftet

Gary Goldsmith (52) hat mit Drogen- und Sexpartys Millionen gemacht. Jetzt wird der Unternehmer seinem Ruf als Skandal-Onkel von Herzogin Kate (35) mehr als gerecht! Laut «The Sun» ist der Bruder von Kates Mutter Carole Middleton (62) am früher Freitagmorgen verhaftet worden. Der Grund: Er hat seine Frau Julie-Ann (47) geschlagen!

«Du bist eine dreckige Hure!»

Was war passiert? Es geschah vor dem Haus des Paares in London, wie ein Taxifahrer berichtet. Er habe Gary und Julie-Ann Goldsmith nach einer Wohltätigkeitsveranstaltung nach Hause gefahren. Im Taxi habe sie ihm vorgeworfen, Kokain geschnupft zu haben. «Er hat geschrien und ihr geschworen, dass es nicht stimmt. Er fragte: ‹Glaubst du, ich bin blöd?› und dann sagte er: ‹Du bist eine dreckige Hure.› Sie schlug ihm ins Gesicht, seine Brille fiel zu Boden», so Taxifahrer Daniel.

Kopf schlug aufs Trottoir auf

Auf der Strasse gabs die heftige Retourkutsche: «Er drehte sich um und schlug ihr einen linken Haken ins Gesicht. Sie ging zu Boden und knallte mit dem Kopf aufs Trottoir. Ihr Auge wurde immer wie schwärzer.» Der Taxifahrer rief sofort Polizei und Ambulanz. «Sechs Polizisten und drei Sanitäter kamen vorbei.» Julie-Ann wurde ins Spital gebracht, Gary abgeführt.

Laut «The Sun» wurde die Frau des millionenschweren IT-Businessmanns am Freitag bereits wieder beim Spaziergang mit ihren Hunden gesehen. Einen Kommentar wollte sie nicht abgeben. Die Queen wird wohl «not amused» sein. (lcb)