Geldsorgen, Leiden und Verbrechen: Meghans schrecklich nette Familie

Im Mai 2018 läuten bei Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) die Hochzeitsglocken. Dem Liebes-Glück der beiden steht nichts mehr im Weg – die Familie des Royals zeigt sich von der Schauspielerin entzückt. Kein Wunder, hat Markle doch bisher eine blütenreine Weste und ein sauberes Image vorzuweisen. Eine skandalöse Vergangenheit sucht man beim «Suits»-Star vergebens – nur Markles Familie sorgt ab und an für bizarre Schlagzeilen. Vom Waffen-Narr-Bruder, der verhaftet wurde, bis zur vernachlässigten Schwester, die immer wieder über Meghan klagt, machen sich ihre schrecklich netten Verwandten regelmässig bemerkbar.

Ihr Vater lebt von 1730 Franken monatlich

Ihr niederländisch-irischer Vater Tom Markle (73) arbeitete jahrelang als Lichtregisseur für Produktionen wie «Eine schrecklich nette Familie», wodurch Meghan schon als Kind häufig Filmsets besucht. Gemäss «DailyMail» wird Meghan an der Hochzeit im Mai von ihm zum Altar geführt – obwohl er Probleme mit seinem Knie habe. Noch habe Thomas Markle, der im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste, seinen künftigen Schwiegersohn nicht getroffen, wie Markle selbst verriet. Während andere Familienmitglieder sich nun gerne ins Rampenlicht stellen, hielt sich Meghans Vater bisher zurück. Thomas Markles Bruder und Meghans Onkel Michael (78) verrät «The Sun»: «Ich weiss, dass Thomas glücklich über die Verlobung ist und sich sehr freut. Er und Meghan haben eine gute Beziehung, sie sprechen wöchentlich miteinander und sie hält ihn auf dem Laufenden.» Thomas Markle lebt heute ein bescheidenes Leben in Mexiko und bezieht gemäss «Mirror» eine monatliche Rente von 1730 Franken.

Ihre Mutter

Meghans Mutter Doria Ragland (60) arbeitet im Reisebüro, als Meghan im August 1981 zur Welt kommt. Als die kleine Meghan sechs Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Doria, die heute als Yoga-Lehrerin und Sozialarbeiterin arbeitet, ist Afroamerikanerin und wurde wegen ihrer Hautfarbe oft diskriminiert. In einem Essay für «Elle» beschrieb Meghan, dass sie ihr Leben lang unter den Fragen litt, was sie sei und woher ihre Eltern kämen. Den Zukünftigen ihrer Tochter traf Doria schon vor der Verlobung mehrmals, etwa an den «Invictus Games» in Toronto im September. Zur Verlobung gratulierte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Meghans Vater in einem Statement: «Wir wünschen ihnen ein Leben voller Glück und freuen uns auf ihre Zukunft.»

Ihr Halbbruder

Im vergangenen Januar wurde Meghans Halbbruder Thomas Markle jr. (51) verhaftet, nachdem er seine Freundin Darlene Blount betrunken mit einer Waffe bedrohte. Blount schaffte es zum Glück, zu flüchten – und verständigte von einem WC aus die Polizei. Diese rapportiert den aggressiven Vorfall folgendermassen: «Sie hatten einen Streit. In seinem alkoholisierten Zustand griff Markle sich eine Waffe und presste sie an Blounts Kopf.» Markle kam gegen eine Kaution von rund 1500 Franken frei – bezahlt von Ex-Frau Tracy Dooley. Diese sagt über Meghans Halbbruder: «Tom hat ein wenig Ruhm und Aufmerksamkeit abgekriegt, seit Meghan anfing, Prinz Harry zu daten. Er will das Beste für sie.» Die Geschwister seien sich früher sehr nahe gestanden. «Aber danach haben sie sich immer mehr auseinandergelebt. Das Letzte, was er tun wollte, ist es, sie zu verletzen.»

Ihre Halbschwester

Meghan Markle und ihre Halbschwester Samantha Grant (52), die seit 2008 an multipler Sklerose leidet und im Rollstuhl sitzt, haben den gleichen Vater. Sie pflegten in Meghans Kindheit eine enge Beziehung und blieben stets in Kontakt. Das Dreifach-Mami aus Florida sorgte für Schlagzeilen, als sie Meghan im vergangenen März auf Twitter kritisierte und sie eine Heuchlerin nannte. Die Vorwürfe an Markle waren happig: Sie sei eine soziale Aufsteigerin, die Grant nach ihrer MS-Diagnose links liegen gelassen habe. Je berühmter sie wurde, desto weniger habe sie ihre Familie finanziell und emotional unterstützt und sich um sie gekümmert. «Hollywood hat sie verändert. Ihr Ziel ist es, eine Prinzessin zu werden», sagte Grant in einem Interview. Sie soll gemäss «DailyStar» bald ein Enthüllungsbuch veröffentlichen: Der Arbeitstitel des Buches lautet «The Diary of Princess Pushy’s Sister» – auf Deutsch etwa «Das Tagebuch der aufdringlichen Prinzessinen-Schwester». Mittlerweile schlägt Grant versöhnliche Töne an, bezeichnete ihre berühmte Halbschwester in der TV-Show «Good Morning Britain» etwa als «entzückend» und «charmant». «Es geht um Liebe, und es ist wundervoll für die beiden», schwärmte sie in der Sendung, nachdem die Verlobung bekannt wurde. Sie richtete sich direkt an ihre Halbschwester: «Ich will sagen, dass ich dich liebe und unglaublich glücklich für dich bin. Auf ein wundervolles Leben!» (kad)