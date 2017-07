George und Charlotte mal gelangweilt, brav und müde: Royal-Kids verzaubern auf Europatour

Am Mittwoch kurz vor 12 Uhr mittags sind die britischen Royals in Berlin gelandet. Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) haben auf ihrer Europatour das erste Mal ihre beiden Kinder dabei.

Als die vierköpfige Familie am Flughafen Tegel aus dem Flieger steigt, hat der süsse Prinz George (3) noch den Schlaf in seinen Augen. Gut möglich, dass er auf der Reise von Polen nach Deutschland ein kurzes Nickerchen gehalten hat. Der ganze Trubel scheint ihm im ersten Moment etwas zu viel.

Blümchen für Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte (2) hat anscheinend bessere Laune. Sie riecht neugierig am Blumensträusschen, das ihr zur Ankunft in der deutschen Hauptstadt geschenkt wurde. Die Hand von Mama Kate lässt sie aber zu keiner Sekunde los.

In ihrem hellblauen Blumenkleidchen passt die bezaubernde Prinzessin hervorragend zum einheitlichen Dresscode ihrer Familie. Bereits bei der Einreise in Polen liessen aufeinander abgestimmte Farbakzente in Rot durchblicken, wie viel Wert Herzogin Kate auf das Erscheinungsbild ihrer Kinder legt.

Erste Station der Europatour war Polen

Die Reise der britischen Königsfamilie startete am Montag in Warschau, wo sie mit viel Begeisterung empfangen wurde. Den zweiten Tag auf polnischem Boden verbrachten sie in Danzig, bevor es am Mittwoch weiter nach Deutschland ging. Am Donnerstag werden Kate und William in Heidelberg erwartet, bevor sie am Freitag ihren Deutschland-Besuch in Hamburg abschliessen. (msi)