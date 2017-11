In der Talksendung «Boser & Böser» erzählte Kult-Tratschtante Gossipa gestern Abend, dass Bachelor Joel Herger (34) längst vergeben sein soll – doch nicht an eine der Kandidatinnen, sondern an eine Altbekannte. «Ich habe das Gerücht gehört, dass die Siegerin und Joel nicht zusammen sind, weil Joel der Neue von Eli sein soll», erzählt sie.

Joel hat für Gossipas Behauptungen auf Anfrage von BLICK nur ein müdes Lächeln übrig, doch hört er nicht das erste Mal von solchen Vermutungen. «Wir haben einmal gemeinsame Fotos gepostet. Danach fanden alle, wir seien ein Traumpaar – wohl auch Gossipa.»

Gossipa hat einen Grund für ihre Behauptungen: Auf Instagram seien die gleichen Trainerhosen sowohl eines Abends bei Eli wie auch am nächsten Tag bei Joel gesehen worden. Der Bachelor meint dazu: «Die Geschichte mit den Trainerhosen verwirrt mich jetzt auch, aber ich bin mir sicher, dass es gar nicht die gleichen Hosen sind.»

Was läuft da nun?

Laufen soll zwischen den beiden aber nichts. Joel versichert: «Wir haben privat nicht wirklich Kontakt – eigentlich nur, wenn es um die Sendung geht.» Ob Joel genug von seinen zickigen Ladys hat und seine allerletzte Rose vielleicht doch an Eli vergeben hat, wird sich erste Mitte Dezember zeigen. Bis dann dauert die aktuelle Staffel.