Grosse Gefühle nach der Tränen-Trennung von Jan: Elena turtelt sich ins «Love Island»-Finale

Streitereien und Liebes-Chaos? Das gehört der Vergangenheit an! Stattdessen dominierte gestern im Halbfinale von «Love Island» die Liebe. Nur noch vier Paare kämpfen heute in der RTL2-Kuppelshow um das Preisgeld von 50’000 Euro. Mit dabei auch die Schweizerin Elena (25), die sich nach einer tränenreichen Trennung (BLICK berichtete) wieder mit ihrem Jan (28) versöhnte.

«Willst du meine Freundin sein?»

Beim romantischen Date am Strand züngelten die beiden den Liebes-Stress weg – und Jan warf kurzerhand all seine Beziehungszweifel über Bord. Zufall, dass er dies ausgerechnet kurz vor dem Finale macht? Er fragte die Zürcherin direkt: «Willst du meine Freundin sein?» Sie küsste ihn strahlend. «Ich bin glücklich, und ich hätte nie gedacht, dass er das hier sagt», so die hübsche Brünette. «Wir können nicht miteinander, wir können nicht ohne einander. Wir haben jetzt ein gutes Mittelmass gefunden, und das klappt. Ich bin sprachlos.»

«Ich mag ihr Temperament»

Auch in der Runde mit den anderen Kandidaten konnten Elena und der Barkeeper ihre Liebe gar nicht oft genug beteuern. «Ich mag seine Art. Seine Ausstrahlung, seinen Charakter. Er sieht immer alles positiv und ist ein guter Mensch», schwärmte Elena und schmiegte sich eng an ihren Schatz. Jan sagte über seine Liebste: «Sie ist einzigartig. Ich mag ihr Temperament, ihre dramatischen Züge und ihr Grinsen. Ich mag ihren Humor!»

Ob das Paar die Zuschauer überzeugen kann und die Sendung als «Love Island»-Traumpaar gewinnt? Im Finale kämpfen neben Elena und Jan auch Stephanie (23) und Julian (24), Chetrin (25) und Mike (25) sowie Donna (23) und Anthony (29) um den Sieg. (kad)