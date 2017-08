Céline Bethmann (19) ging als strahlende Siegerin aus der vergangenen «Germany’s Next Topmodel»-Staffel hervor. Doch haben ihre Fans Angst um sie. Denn auf einem Schnappschuss aus ihren Italien-Ferien wirkt sie sehr dünn – zu dünn, wie ihre Anhänger finden.

«Du übertreibst ein wenig»

So weisen viele sie auf ihre magere Figur hin. «Ich mag dich zwar, aber ich finde, du übertreibst es ein wenig», «Lachen weg, ein Schatten (und Skelett) ihrer Selbst – so schade, was dieses Business mit jungen Mädchen macht», und «Céline, bitte pass auf, du nimmst immer mehr ab!», heisst es unter anderem in den Kommentaren. Die User gehen sogar so weit, über eine mögliche Magersucht zu spekulieren.

Fans verteidigen sie

Einige ihrer Fans ärgern sich über die Kommentare. Sie schreiben: «Ihr Körper ist fantastisch. Ihr fehlen nur Muskeln, aber die darf ein Model nicht haben», «Sie ist Model und läuft auf Laufstegen, dort muss man eher dünn sein. Aber jemanden als magersüchtig zu beleidigen, empfinde ich als unverschämt und ihr gegenüber respektlos!»

Bethmann hat sich bis jetzt nicht zu den Kommentaren zu ihrem Bild geäussert. Eins ist klar: Das Schlüsselbein des Models, welches häufig bemängelt wurde, war schon während der Castingshow sehr gut sichtbar. Hat Céline noch weiter abgenommen oder sich auf dem Bild nur ins rechte Licht gerückt? Schwer zu sagen. (bnr)