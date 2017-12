Grosser Tag für schwedischen Mini-Royal: Prinz Gabriel ist getauft

Mit ein paar Minuten Verspätung begann heute der grosse Moment für den kleinen Prinzen Gabriel (3 Monate) in der Kapelle von Schloss Drottningholm bei Stockholm. Der zweite Sohn von Prinz Carl Philip (38) und Prinzessin Sofia (32) – nach ihrem Erstgeborenen Alexander (1) – zeigte sich zu Beginn seiner Taufe etwas aufgeregt: Beim Reinlaufen in den Armen von Mami Sofia weinte er - doch ein Nuggi schaffte rasch Abhilfe.

Nachdem sich zuerst Papa Carl Philip, Gotti Sara Hellqvist sowie Gotti Madeleine an die Taufgemeinde wandten, folgte um 12.21 Uhr die Taufzeremonie: Erzbischof Anders Wejryd tauft den kleinsten Royal des schwedischen Königshauses auf den Namen Gabriel Carl Walther – mit Taufwasser aus einer Quelle auf Öland, nahe der Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie. Dem kleinen Prinzen war die Situation gar nicht geheuer, er begann lauthals zu schreien. Danach übergab Pfarrer den Kleinen erleichtert wieder seinen Eltern. Gekleidet war Gabriel in ein 100-jähriges Taufkleid, in dem schon Ururgrossvater Prinz Gustav Adolf (†90) getauft wurde.

Als Pate wurde nebst Carl Philips Schwester Prinzessin Madeleine (35) und Sara Hellqvist, der jüngeren Schwester von Prinzessin Sofia, auch Thomas de Toledo Sommerlath, der Neffe von Königin Silvia und Cousin von Prinz Carl Philip, ausgewählt. Weiter haben auch Oscar Kylberg, ein Geschäftspartner von Carl Philip, und Carolina Pihl, eine Freundin von Prinzessin Sofia, das Ehrenamt inne.

Unter den Gästen befanden sich natürlich auch Gabriels Grossvater und Grosi, König Carl XVI. Gustaf (71) und seine Ehefrau, Königin Silvia (73).

Nach dem Taufgottesdienst wurden für den frisch getauften Jungen 21 Salutschüsse abgegeben. Anschliessend gings für die rund 150 Gäste zum Empfang mit Geschenkübergabe – und danach zum Festessen im Schloss Drottningholm. (wyt)