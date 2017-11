Häusliche Gewalt war leidenschaftlicher Sex: Schweizer Katzenfrau verhaftet

Sie lieben und sie hassen sich. Die Beziehung zwischen der Schweizer Katzenfrau Jocelyn Wildenstein (77) und ihrem Verlobten Lloyd Klein (50) gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt. Vergangenen Sonntag stritt das Paar in New York offensichtlich so heftig, dass gar die Polizei ausrückte und die beiden wegen häuslicher Gewalt verhaftete. Wildenstein hatte Blutergüsse am Hals und an den Armen, Klein wiederum Kratzer auf der Stirn.

Verhaftung war ein Missverständnis

Fehlalarm! Die Verhaftung sei ein Missverständnis, sagt Klein nun zu «Daily Mail». Er und seine Liebste, deren Gesicht nach zahlreichen Operationen dem einer Katze ähneln soll, hätten bloss wilden Sex gehabt. Ein Topf sei explodiert, als er ein romantisches Abendessen aufwärmen wollte. Dabei hat Klein Verbrennungen an den Beinen davongetragen. Sofort ging er ins Badezimmer, um die Wunden zu kühlen. Wildenstein sei ihm gefolgt, um nachzusehen, ob es ihm gut gehe. «Dann führte eins zum anderen», so Klein. «Wir gingen ins Schlafzimmer und hatten grossartigen, leidenschaftlichen Sex. Die Nachbarn haben das alles wahrscheinlich gehört und ein Verbrechen vermutet.»

«Lloyd kann sehr leidenschaftlich sein»

Kein Wunder, denn im vergangenen Dezember ging das Paar brutal aufeinander los. Wildenstein zerkratzte Klein damals die Brust und griff ihn mit einer Schere an. Trotzdem ging der Designer im August vor der Katzenfrau auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Sie sagte Ja – und bekam einen Diamantring, der 32 Karat und einen Wert in Millionenhöhe haben soll.

«Lloyd kann sehr leidenschaftlich sein», schwärmt Wildenstein über ihren Verlobten. «Ich geniesse das, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen.» (paf)