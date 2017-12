Ein ganzes Land ist ausser sich. Der Grund: Die bevorstehende Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36). So wittern einige geschäftstüchtige Schlaumeier schon vier Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe das grosse Geschäft. Denn im Internet bieten sie bereits erste Souvenirs zum Kauf an, wie «The Sun» berichtet.

Fehlerhafte Fingerhüte

Es wird bereits alles angeboten, was das Royal-Fanherz begehrt. Selbst für Nähbegeisterte: So gibt es extra angefertigte Fingerhüte zur royalen Hochzeit. Immerhin 44 Stück davon wurden bereits verkauft. Doch die Produzenten waren etwas überschnell, denn auf dem Fanartikel hat sich ein peinlicher Fehler eingeschlichen. Der Name von Meghan wurde ohne H geschrieben.

Handbemalte Tassen

Auch eine britische Künstlerin möchte vom Hype profitieren. Bereits wenige Minuten nach Bekanntgabe der Verlobung bemalte sie in ihrem Atelier liebevoll Tassen. Doch das handgemachte Sammlerstück hat seinen Preis. Umgerechnet 26 Franken kostet die Tasse – und kommt dafür ohne Rechtschreibfehler daher.

Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, ist auf Ebay gut bedient. Unzählige Varianten von T-Shirts und Tassen gibt es dort bereits zu finden. Doch wirken sie oft lieblos gestaltet – zumindest im Vergleich zu den handbemalten Tassen. (bnr)