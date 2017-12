Harter Konkurrenzkampf bei «The Voice of Germany»: Katy Winter muss gegen Schweizer antreten

Schweizer Abend bei «The Voice of Germany»: Gleich drei Sänger aus unserem Land treten heute zu den «Sing Offs» der deutschen Casting-Show an – allerdings gegeneinander. Denn der Konkurrenzkampf ist riesig: Die vier Coaches dürfen von ihren je zehn Talenten gerademal je drei eine Runde weiterkommen lassen.

Die Bekannteste ist Katy Winter (34) aus dem Team von Mark Forster (33). Die Ex von Popstar Baschi (31) will den Sprung in die nächste Runde mit dem Lied «Your Song» von Rita Ora (27) schaffen. Obs ihr Glück bringt? Der britische Popstar amtet als Star-Coach von Mark Forster, guckte beim Üben für den grossen Abend genau hin. Katy Winters Fans glauben aber fest an ihr Idol: «Stimmlich gehörst du zu den Besten», schreibt ein User auf Facebook. Ein anderer freut sich auf «deine Stimme und vor allem auf deine wundervolle Energie.» Winter kann zudem auf ihre grosse Erfahrung aus ihrer Zeit bei der Castingshow «Musicstar» im Jahr 2003 zählen, wo sie es auf Rang 8 schaffte.

Zwei Ostschweizer machen Winter Konkurrenz

Ein Vorteil, den auch Robin Portmann (21) aus Herisau AR im Gepäck hat. Der Appenzeller kämpft wie Winter im Team von Mark Forster ums Weiterkommen, schaffte es bei «The Voice of Switzerland» 2014 bis in die Knockouts. Heute Abend hofft Portmann, mit dem Song «Scars» des britischen Sängers James Bay (27) zu punkten. «Ich konnte extrem viel aus der Zeit mitnehmen», sagt er über seine Er bei «The Voice of Switzerland».

Am unerfahrendsten ist die Dritte im Bunde, Doris Mete (27) aus Uzwil SG. Sie will es im Team von Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber (41) eine Runde weiterschaffen. Die St. Gallerin zeigte bereits bei früheren Auftritten, dass sie nebst dem Singen auch sehr gut rappen kann. «Du hast genau das mitgebracht, was man als gute Rapperin mitbringen muss», schwärmte Coach Michi (49) von den Fantastischen Vier nach ihrem ersten Auftritt. Und das könnte ihr auch heute Abend wieder helfen: Mete performt in den «Sing Offs» Gwen Stefanis «Hollaback Girl».

Wer es vom Schweizer-Trio in die begehrten Live-Shows schafft, erfahren Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf Sat1. (wyt)