Hater verpetzt Luxus-Lady ständig wegen ihren sexy Fotos: Irina Beller zu nackt für Instagram

Sie investiert viel Zeit im Fünf-Sterne-Fitnesszenter und noch mehr Geld in Marken-Crèmes, damit ihr Körper so aussieht wie er es tut. Und den inszeniert Society-Lady Irina Beller (45) am liebsten mit sexy Selfies auf der Social Media-Plattform Instagram. Knapp 100'000 Fans folgen ihr da und sind begeistert von Bella Beller, wie sie oft genannt wird.

Irina Bellers Nacktfotos werden beanstandet und gelöscht

Doch jemand macht ihr nun einen Strich durch die Rechnung. «Scheinbar hasst mich jemand - wahrscheinlich eine neidische Frau - so sehr, dass sie sich bei Instagram wegen meinen heissen Fotos beschwert», so die Autorin des Ratgebers «Hello Mr. Rich». Die Folge davon ist, dass Irina eine Nachricht erhält, dass ihr Foto wegen ungebührlichem Inhalt von der Plattform gelöscht worden sei.

Sie bemalt die heiklen Stellen und lädt die Fotos wieder hoch

«Dann bemale ich die drei spezifischen Stellen, lade das Foto wieder hoch und poste fleissig weiter.» Dass sie doch auch anders kann, beweist sie mit Humor. «Walter hat mir extra einen Sari gekauft, damit ich mich auch mal angezogen zeigen kann. Ich finds schön, hüllenlos gefalle ich mir besser.» Sie wolle sich prinzipiell von niemandem vorschreiben lassen, was sie tun und lassen soll. Ausser, man hat Lust auf eine tobende Irina Beller.

Champagnerverbot für die Society-Lady

Wie vor ein paar Tagen in der indischen Grossstadt Mumbai, wo sie mit ihrem Gatten Walter Beller (67) entspannen wollte. «Da feierten sie gerade den Tag des Wassers und ich bekam keinen Champagner. Das war absolut nicht lustig, auch wenn ich Feiertage respektiere.»

Da Irina Bellers Aktfoto bei Instagram wohl auch sofort wieder gelöscht würde, zeigen wir es Ihnen exklusiv auf blick.ch.