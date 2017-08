Hautsache: «Die Alpen liegen mir am Herzen»

Seit längerem lebe ich in den USA. Leider kann ich nur einmal im Jahr in die Schweiz zurück, um meine Familie zu besuchen. Die wunderschöne Landschaft vermisse ich am meisten. Deshalb wollte ich etwas Typisches davon auf meiner Haut verewigen.

Die ­Alpen sind das Markenzeichen meiner Heimat und sie symbolisieren für mich auch Freude und Schönheit. Meine liebsten Kindheitserinnerungen habe ich in den Bergen mit Freunden oder der Familie erlebt. Das Stechen ging nur zwei Stunden, allerdings war die gewählte Stelle sehr empfindlich. Das Tattoo befindet sich seitlich der Brust an den Rippen. So trage ich immer ein Stück von zu Hause nahe an meinem Herzen.