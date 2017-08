Hautsache: «Die japanische Legende des Drachentors»

Alle meine Tattoos stecken voller Bedeutung. Mir ist die Balance sehr wichtig. Daher sind meine beiden Arme ziemlich voll tätowiert. Am besten gefällt mir die Bedeutung des Koi-Fisches auf meinem linken Arm. Einer japanischen Legende nach schwimmt er einen Wasserfall hinauf und verwandelt sich oben im sogenannten Drachentor in einen Drachen. Der Koi steht für Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, der Drache für Erfolg und Glück. Diese Legende ist mir in meinem Leben mehrmals begegnet und ich kann mich mit ihr identifizieren. Ich habe dem Tätowierer als Gegenleistung eine Webseite gestaltet. Dieser Tauschhandel hat sich gelohnt! Ganz dem japanischen Stil entsprechend, habe ich das Motiv ohne Farben gestalten lassen.»