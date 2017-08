Hautsache: «Honig ist das Gute und das Böse»

Auf Instagram habe ich dieses Zitat entdeckt: «Once I saw a bee drown in honey, and I understood». Übersetzt heisst das: «Ich habe mal eine Biene im Honig ertrinken sehen, und ich habe verstanden». Der Spruch regt zum Nachdenken an, deshalb hat er mir gefallen. Weil ich alles auf einer Zeile haben wollte, wählte ich den oberen Rücken für das Tattoo, da hat es Platz genug. Für mich bedeutet der Spruch, dass der Mensch in seinen eigenen Machenschaften «ertrinkt». Der Honig ist das Gute, das uns anzieht, kann aber auch unser Untergang sein. Je tiefer man in den Honig hineinsinkt, umso schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Ich habe es in Mazedonien stechen lassen, da kostet es einen Bruchteil vom Preis in der Schweiz.