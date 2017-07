Hautsache: «Liebe soll ein wenig wahnsinnig machen»

Bei diesem Tattoo gefällt mir besonders der Pin-up-Stil. Das Motiv der Frau wurde mir von einem Freund gezeigt und ich war sofort von der Idee angetan. Der Anker symbolisiert Halt und gibt mir Stabilität. Den Spruch «When Love Is Not Madness, It Is Not Love» wollte ich auf jeden Fall in das Tattoo einfliessen lassen. Davon bin ich nämlich überzeugt. Beim «Master Arts» Studio ging das Ganze so schnell und einfach. Ich zeigte dem Tätowierer meine Ideen, wir fügten das Ganze zusammen und ich konnte es am selben Tag stechen lassen.