Hazel Brugger räumt in Deutschland ab: Die Lustigste seit Emil

Sie startet in Deutschland durch! Gestern Abend wurde Hazel Brugger (23) am Deutschen Comedypreis in Köln mit dem Award der besten Newcomerin ausgezeichnet. Es ist nach dem Salzburger Stier, dem Bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Kleinkunstpreis bereits die vierte Auszeichnung der Zürcherin bei unseren nördlichen Nachbarn innert kurzer Zeit.

Erst die dritte Schweizerin, die den Preis erhält

«Ich habe den Deutschen Comedypreis gewonnen, Kategorie Bester Newcomer! Danke sehr», freut sich die Komikerin auf Facebook mit einem Foto der Trophäe. Und witzelt mit einem Glas des türkischen Erfrischungsgetränks in der Hand: «Nach der Preisverleihung gab es erst einmal lecker Ayran für den kleinen Homie.»

Hazel Brugger ist nach Emil Steinberger (84), der 2004 mit dem Preis fürs Lebenswerk bedacht wurde und Marco Rima (56), der 1999 mit dem Ensemble der Sat.1-«Wochenshow» ausgezeichnet wurde, erst die dritte Komikerin aus der Schweiz, die zu diesen Ehren kommt.

Lustige Interviews an Partei-Veranstaltungen

Und auch eine der wenigen, die sich im grossen Kanton durchsetzen konnte: Die Tochter einer deutschen Mutter und eines Schweizer Vaters spielt in Städten wie München, Hamburg, Düsseldorf oder Stuttgart vor vollen Rängen, sie wurde einem grossen Publikum aber vor allem als lustige Aussenreporterin der ZDF-«Heute-Show» bekannt. Dort mischte sie sich zum Beispiel unter Wahlveranstaltungen von Parteien wie SPD, CDU oder AfD und brachte ihre Interviewpartner mit ihrer trockenen Art und gespielt ernster Miene regelmässig ans Ende ihres Lateins.

Brugger selbst kann sich ihren Erfolg nicht erklären. Gegenüber Blick am Abend versuchte sie kürzlich, eine Antwort zu finden. Ihr Humor sei einmalig, weil ihn «viele nicht lustig finden», sagt sie. Und fügt an: «Manche wenige – meistens unrettbar depressive Halbintellektuelle – aber sehr.»