Hier hat SRF abgeschaut: Wie viel Netflix steckt in «Wilder»?

Das SRF betritt mit «Wilder» Neuland: Die sechsteilige Krimiserie (Start heute, 20.05 Uhr, SRF1) erzählt erstmals eine zusammenhängende Geschichte – mit teils vielschichtigen Charakteren, gepackt in grosse Landschaftsbilder. Ganz so, wie man es von Serien der Streamingdienste Netflix oder Amazon gewohnt ist: Die ersten Sequenzen etwa erinnern in Sachen Ton, Bildeinstellungen und Schnitt an die Netflix-Mystery-Serie «The Mist».

SRF-Fiktionschef Urs Fitze (59) bestätigt gegenüber BLICK, dass man sich unter anderem von angesagten Streamingserien habe inspirieren lassen. «Bei ‹Wilder› wird ein einzelner Kriminalfall über sechs Folgen erzählt. Diese sogenannt horizontale Erzählweise ist auch ein Merkmal der modernen Streaming-Serien», sagt er. «Und das Streaming ist bei diesem Erzählmodus, der dem Zuschauer längere Sessions vor dem Bildschirm ermöglicht, natürlich im Vorteil.»

Musik soll moderne Schweiz zeigen

Auch mit der Musik knüpft «Wilder» an grosse Netflix-Produktionen an. Der Soundtrack von Adrian Frutiger («Grounding») ist elektronisch. «Wir wollen eine moderne Schweiz zeigen, und die Musik passt auch zu unseren Hauptfiguren», erklärt Fitze. Das SRF sei mit dem Resultat sehr zufrieden – und stolz, erstmals auch eine Serie nach moderner Machart realisiert zu haben.

«Bestatter»-Quote unerreichbar

Das SRF hofft, damit ein jüngeres Publikum zu erreichen, «das sich diese Erzählweise bereits gewohnt ist», wie Fitze sagt. Man habe auch beim «Bestatter» beobachtet, dass mehr Junge einschalteten, nachdem man – zusätzlich zu den jeweils in sich abgeschlossenen Folgen – einen horizontalen Erzählstrang eingeführt habe.

Dass man mit «Wilder» die Quote des «Bestatters» erreicht, glaubt Fitze allerdings nicht. «Vor allem das ältere Publikum muss sich an die neue Erzählweise erst gewöhnen.»