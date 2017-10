Hollywood-Star Glenn Close (70) verrät in Zürich ihr Erfolgsrezept: Liebe, Glück und Frauenpower

Ihre Haare sind kurz und grau, doch auch mit 70 Jahren steckt Glenn Close voller Energie. Gestern besuchte sie zum ersten Mal Zürich. «Eine wunderschöne Stadt. In der Schweiz zu sein, ist wie ein Nachhausekommen», sagt die Golden-Globe-Gewinnerin. Als Kind lebte die US-Amerikanerin zwei Jahre lang in der Nähe von Montreux VD. «Ich erinnere mich an die Luft, die saftigen Wiesen und die Kühe, sie bleiben mir in schöner Erinnerung.»

Close kam gestern mit ihrer Tochter Annie Maude Starke (29), mit der sie in ihrem neuen Film «The Wife» spielt. Close spielt Joan Castleman, Starke mimt die Figur in jungen Jahren. «Wir standen absichtlich an verschiedenen Drehtagen vor der Kamera, das habe ich von Anfang an so entschieden», sagt der Star aus «101 Dalmatiner» und «Fatal Attraction». Ihre Tochter ergänzt lachend: «Es ist wohl in jedem Beruf so. Wer will schon die Mutter bei der Arbeit dabeihaben.»

Sechs Mal für den Oscar nominiert

Wie war es für Close, als Annie ihr sagte, dass sie auch Schauspielerin werden wollte? «Die Hauptsache ist, dass du liebst, was du machst. Und dies dich glücklich macht.» Close spielt in ihrem gemeinsamen Film, der in den 50er-Jahren spielt, die in sich gekehrte Frau eines Schriftstellers. Ihre Welt im Schatten ihres Mannes bricht zusammen, als er in Stockholm den Nobelpreis für Literatur erhält. Für seine Werke, die sie geschrieben hat. Dann bricht sie aus ihrer Situation aus, will ihn verlassen. «Meine Rolle hat viel Feministisches. Nach all den Jahren voll unterdrückter Wut, erhebe ich meine Stimme. Das sollten alle Frauen tun.»

Ausgebrochen ist Close mit drei Ehemännern auch privat und durch die Vielfalt ihrer Rollen beruflich. «Ich liebe es, komplexe Charaktere zu spielen», sagt sie, rückblickend auf ihre 42-jährige Karriere. Sechs Mal wurde sie für den Oscar nominiert, gewonnen hat sie ihn noch nicht. Gestern wurde ihr vom Zurich Film Festival der Golden Icon Award für ihr Lebenswerk verliehen – den sie gerührt entgegennahm.