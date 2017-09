Hugh Hefner ist tot. Der Playboy-Gründer wurde 91 Jahre alt. Er sei friedlich in seinem Haus gestorben, heisst es in einer Erklärung des Unternehmens Playboy Enterprises.

Auf der Webseite ist derzeit ein Bild des jungen Hugh Hefners zu sehen, darunter die Worte «Life is too short to be living somebody elses dream». Das Leben ist zu kurz, um den Traum von jemand anderem zu leben.

Von Marilyn bis Pamela

Diesen Worten folgend, gründete Hefner 1953 das Erotikmagazin Playboy. Weil es das erste Magazin seiner Art war und es ihm gelang, darauf die Filmgöttin Marilyn Monroe nackt auf dem Cover abzubilden, war es gleich zu Beginn ein riesiger Erfolg.

Unter anderem zogen sich im Laufe der Jahre folgende Frauen nackt für den Playboy aus: Charlize Theron, Cindy Crawford, Madonna, Denise Richards, Naomi Campbell, Lindsay Lohan, Drew Barrymore, Kate Moss oder Carmen Electra. Das berühmteste «Playboy-Bunny» war aber wohl Pamela Anderson, die es ohne Hefner kaum je zu Baywatch geschafft hätte.

Ein Leben lang Playboy

Auch wenn Hefners Magazin stetiger Kritik und Repressalien von Sittenwächtern ausgesetzt war, hatte der charmante Unternehmer bis auf wenige Jahre grossen Erfolg und wurde zu einem reichen Mann, der ausschweifende Partys feierte und im noblen Stadteil von Los Angeles, Beverly Hills, die berühmt-berüchtigte «Playboy Mansion» baute.

Da Hefner zudem über 60 Jahre lang mit hübschen, meist um Jahrzehnte jüngeren Frauen zu sehen war, gehört ihm das Prädikat, der Playboy überhaupt gewesen zu sein. Man kann wohl sagen, dass es ohne ihn den Begriff Playboy kaum geben würde. Legendär ist sein roter Samt-Bademantel, in dem er häufig für Fotos posierte.

Unter anderem bekannte sich Hefner relativ früh dazu, Viagra zu nehmen. «Ich werde nie erwachsen», erklärte er in einem CNN-Interview, als er 82 Jahre alt war. «Es geht mir nur darum, jung zu bleiben. Vor langer Zeit beschloss ich, dass das Alter keine Rolle spielt und solange die Damen genauso fühlen, ist das in Ordnung für mich.»

Hugh Hefner war in dritter Ehe verheiratet und Vater von insgesamt sechs Kindern. Zuletzt hatte ihn eine Krebs-Erkrankung geschwächt. (vof)