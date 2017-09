Hunziker sorgt sich um Aurora: Zu viel Haut für Mami Michelle

Sie ist jung, schön und schon fast so berühmt wie ihre Mama: Aurora Hunziker (20) zeigt sich derzeit mit aufreizenden Bildern auf Instagram. Halbnackt in einem Badevideo, in Bikini-Pose oder beim Rumknutschen mit Freund Goffredo Cerza: Aurora teilt diese intimen Momente mit einer Million Follower. Ein Anblick, über den sich viele freuen – nur Mami Michelle Hunziker (40) nicht.

«Auri und ihr Freund sehen das einfach anders»

Dass sich ihr Töchterchen öffentlich zur Schau stellt, behagt ihr nicht. An einer Gala in Berlin sagte sie kürzlich dem TV-Sender RTL, dass sie die Entscheidungen ihrer Tochter nicht immer verstehe: «Es gibt auch Momente, wo ich sage: Bleib doch intim mit deinem Freund. Aber Auri und ihr Freund sehen das einfach anders.»

Hunziker wurde einst selbst als Bikinimodel berühmt. Ihr folgen auf Instagram zwei Millionen Fans.