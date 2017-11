Ignazio Cassis behält im Chalet Muri auf dem Heizkörper den Überblick: Von Juncker zu Rigozzi in wenigen Stunden

Was für ein Tag für Ignazio Cassis (56)! Am Donnerstagmorgen parlierte der neue Aussenminister mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (62). Doch ehe sich der FDP-Bundesrat recht besinnen konnte, landete er wieder in den Niederungen des schweizerischen Politalltags.

Am Abend nahm er an einem Anlass von Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (34) im bernischen Muri teil. Dort traf er auf «Prominente» wie Sylvia Lafranchi (56), ehemalige SVP-Lokalpolitikerin und Ex-Freundin von SVP-Nationalrat Erich Hess (36). Cassis nahm es locker. Hier gefalle es ihm sogar besser als beim morgendlichen Empfang. Um den Überblick zu behalten, stieg er kurzerhand auf den Heizkörper – und bejubelte seine Tessiner Kompatriotin wortreich.