Da staunten die Fans nicht schlecht: Ganze dreizehn Mal wechselte Style-Chamäleon Rita Ora (26) gestern an den Europe Music Awards in London ihr Outfit. Die UK-Sängerin, die als Moderatorin durch den Abend führte, trat mal im Bademantel, mal in Radlerhosen, mal mit feuerroter Perücke oder mit opulentem Kopfschmuck auf – und sogar als Gartenwerkzeug.

Mega-Ausschnitt und XL-Ansteckblume

Neben Rita Oras bunter Kleider-Show fielen natürlich auch andere Stars mit ihren Looks auf. US-Popstar Demi Lovato (25) wurde im Netz für ihren Hosenanzug mit XL-Décolleté gefeiert, während Instagram-Sternchen Madison Beer (18) mit ihrem Mega-Ausschnitt ebenfalls ein Hingucker auf dem roten Teppich war. Sängerin Camila Cabello (20) trat in einer eleganten Prinzessinnen-Robe auf.

Daneben griff unter anderem «Geordie Shore»-Star Charlotte Crosby (27), die im wurstfarbenen Schlauchkleid keine gute Figur machte. Für einen ausgefallenen Look hat sich auch Jared Leto (45) entschieden, der in Jogginghosen und mit einer riesigen Ansteckblume auftrat. Lana Del Rey (32) wirkte in ihrem Retro-Wickelkleid mit Blumenprint etwas verloren – der Dress erinnerte dabei glatt an einen Brocki-Fund.

Der Abräumer des Abends war mit drei Awards der kanadische «Stitches»-Sänger Shawn Mendes (19). Die überraschende EMA-Verliererin war ausgerechnet Mega-Star Taylor Swift (27), die in fünf Kategorien nominiert war und in jeder davon leer ausging. Ob sie deshalb gar nicht erst zum Event erschienen war?

Für Aufregung sorgte ein Fan, der während der Performance von French Montana (33) und Swae Lee (24) kurzerhand die Bühne stürmte und mit einem Plakat Werbung für einen Youtube-Kanal machte. Die Rapper liessen sich vom Vorfall nicht beirren und machten mit ihrem Auftritt einfach weiter, der Unbekannte wurde von Sicherheitsmitarbeitern entfernt. (kad)