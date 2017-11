Meghan unterbrach Harrys Antrag beim Poulet-Dinner: «Ich wollte ihn gar nicht fertigreden lassen»

Sie strahlen vor Glück, zeigen sich verliebt und vertraut: Bei ihrem ersten gemeinsamen Interview geben Prinz Harry (33) und seine Zukünftige, Meghan Markle (36) dem Sender BBC Auskunft über ihre Verlobung - und sprechen darüber, wie sie sich kennenlernten. Ein gemeinsamer Freund habe sie einander vorgestellt. Später seien sie dann zusammen nach Botswana gereist. «Nur wir beide», schwärmt Harry.

«Alles war perfekt. Sie fiel in mein Leben – und ich in ihrs»

Dann erzählt Meghan vom Moment, als Prinz Harry um ihre Hand angehalten hat. Es sei an einem Sonntag beim Pouletessen zuhause im Nottingham Cottage im Kensington Palace geschehen – und eine riesige Überraschung gewesen. «Es war sehr süss und natürlich. Ich wollte ihn gar nicht fertigreden lassen. Kann ich jetzt Ja sagen?», erinnert sich Meghan im Interview. Und Harry fügt an, es sei ein wirklich schöner Moment gewesen. «Ich verliebte mich so unglaublich schnell in Meghan. Alles war perfekt. Sie fiel in mein Leben – und ich in ihrs.»

Durch den Ring ist Diana immer bei Harry und Meghan

Prinz Harry wird gefragt, was wohl seine verstorbene Mutter Diana (†36) zur Verlobung mit Meghan Markle sagen würde. Er ist sich sicher: «Diana wäre überglücklich, würde vor Freude auf- und abspringen.» An Tagen wie diesen vermisse er sein Mami aber besonders, so Harry nachdenklich. «Aber durch den Ring und alles, was geschieht, ist sie weiterhin mit uns.»

Der Ring sei aus Geldgolb und enthalte Diamanten aus der Kollektion seiner Mutter, erklärt Harry. «Um sicherzugehen, dass sie immer bei uns ist.» Und Meghan schwärmt über das besondere Schmuckstück: «Es ist wunderschön, er hat ihn entworfen, es ist unglaublich.» Und wie sieht es mit Kindern aus? Prinz Harry lächelt und sagt: «Nicht im Moment, nein. Eins nach dem anderen.» Das Paar will sich im Frühling 2018 das Ja-Wort geben. (kad/wyt)