Im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen: AC/DC-Gitarrist Malcolm Young (†64) gestorben

Der legendäre AC/DC-Gitarrist Malcolm Young ist tot. Er sei am Samstag im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, heisst es in einer Mitteilung der Band. Young sei ein Gitarrist, Songwriter, Performer und Produzent gewesen, der viele inspiriert habe. «Er blieb sich immer treu und machte genau das, was er wollte», schreibt sein Bruder Angus Young (62) auf Facebook. Und fügt an: «Malcolm, gut gemacht.»

Der gebürtige Schotte gründete die Band mit seinem jüngeren Bruder im Jahr 1973. Im Mai 2014 wurde bekannt, dass der Musiker aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit der Band auf Tour gehen könne: Er litt nach einem Schlaganfall an Demenz. Er wurde in der Band durch seinen Neffen Stevie ersetzt.

Malcolm zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, abgeschirmt von der Familie. Es sei schwierig mit Malcolm zu kommunizieren, sagte sein Bruder Angus 2016 dem «Rolling Stone». Er könne nicht sicher sein, ob er ihn verstehe. «Aber ich lasse ihn wissen, dass viele Leute an ihn denken.»

Young hinterlässt Gattin Linda, die Kinder Cara und Ross sowie drei Enkel. Erst vor wenigen Wochen war der ältere Bruder der beiden AC/DC-Gründer, George Young, der als Mentor der Band galt, gestorben.