In der neuen Kuppel-Show «Love Island» gehts zur Sache: Zürcherin Elena spannt Kandidatin den Mann aus

Elf paarungswillige Singles, eine grosse Villa auf einer schönen Insel und die Suche nach der echten Liebe: Das sind die Zutaten von «Love Island», der neuen Dating-Show auf RTL 2, die gestern Abend Premiere feierte.

Wer Single bleibt, fliegt raus

Schon nach den ersten Minuten ist klar: Zurückhaltung wird bei der triebseligen Show kleingeschrieben. Sämtliche Kandidaten schwärmen davon, wie «heiss» oder «sexy» sie sind, und rücken dabei ihre operierten und tätowierten Körper ins rechte Licht.

Denn die Kandidaten müssen sich zu Paaren zusammenschliessen und dabei nicht nur in einem Bett schlafen, sondern auch möglichst viele Körperflüssigkeiten austauschen. Wer Single bleibt, fliegt raus! Nur ein Paar kann am Ende die 50'000 Euro Sieger-Prämie gewinnen.

Schweizerin Elena ist die «andere Frau»

Der Haken dabei: Immer wieder stossen neue Inselbewohner dazu, welche die Pärchen in Versuchung führen. Eine solche «andere Frau» ist Elena (25), die Zürcherin mit spanischen Wurzeln und die einzige Schweizerin in der Sendung. Gleich in der ersten Folge sorgt die vollbusige, tätowierte Account-Beraterin für Zoff auf der Insel.

«Das ist so stillos!»

Die schöne Elena hat 24 Stunden Zeit, sich einen der Männer zu schnappen. «Passt auf eure Typen auf», ermahnt Moderatorin Jana Ina (40). Doch Elena fackelt nicht lange und duscht gleich mal mit Barkeeper Jan (28). Der gehört eigentlich zu Model Annika (27), die sich lauthals über die Schweizerin empört: «Das ist so stillos!»

«Mein Mann ist weg»

Tja, wer Stil sucht, ist bei «Love Island» definitiv an der falschen Adresse. Elena lässt nichts anbrennen und überredet Jan dazu, mit ihr draussen zu übernachten. «Ich muss meine Chancen nutzen», rechtfertigt sie ihr Vorgehen. Annika bleibt derweil alleine im Bett und gesteht sich ihre Niederlage ein: «Mein Mann ist weg. Er hat jetzt eine ziemlich heisse Frau, die Elena.»

Ob die Zuschauer das forsche Vorgehen der Schweizerin gutheissen, wird sich heute Abend zeigen. Über die «Love Island»-App hat das Publikum die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen auf der Insel einzugreifen und Kandidaten raus- oder reinzuwählen. (brc)

Die 2. Folge von «Love Island» läuft heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL 2.