Sie tuts für ihre Fans! Influencerin Patrizia Yanguela (31) will ihren Followern etwas zurückgeben und veröffentlicht deshalb einen Kalender. Monat für Monat zeigt sie sich darin leicht bekleidet und gewährt damit einen Blick auf ihren durchtrainierten Körper, für den sie bis zu sechs Mal pro Woche im Fitnessstudio schwitzt.

Fantreffen in Los Angeles

Die Veröffentlichung ihres Kalenders feierte sie an einem grossen Fantreffen in Los Angeles. Sie schwärmt: «Es ist unglaublich zu sehen, dass ich als Schweizerin selbst in den USA Fans habe.»

Für Yanguela war der Kalender eine Herzensangelegenheit: «Ich wollte etwas kreieren, das nicht 0815 ist. Etwas, das man bei einem Kalender nicht erwarten würde.» Die Entstehung war für sie ein grosser Schritt: «Es ist mein erstes grosses Projekt – mein Baby sozusagen.»

Näher am ‹Playboy›

Bereits im Juli verriet sie BLICK: «Ich will in den ‹Playboy›! Das ist doch der Traum jeder Frau.» Nun scheint sie diesem Traum noch näher gekommen zu sein. Sie erzählt: «So nahe war ich dem ‹Playboy› noch nie!»

Aber auch sonst läuft es beim Schweizer Fitness- und Unterwäschemodel momentan rund: «Während meiner Zeit hier in Los Angeles hatte ich einige Fotoshootings und habe sogar in einem Musikvideo mitgespielt.»

BLICK zeigt exklusiv Bilder aus dem Kalender des Schweizer Instagram-Stars.