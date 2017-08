20 Jahre nach «Titanic»: Leo und Kate: Noch immer ein Traumpaar

Im Jahr 1998 ging ihre grosse Filmliebe mit der «Titanic» im kalten Atlantik unter. Jetzt macht es beinahe den Anschein, als sei die Liebe im echten Leben am warmen Mittelmeerstrand aufgetaucht.

Kate Winslet (41) und Leonardo DiCaprio (42) sind sich in diesen Tagen sehr nahe. Die beiden tummeln sich am Pool seiner Villa in Saint-Tropez so entspannt, innig und vertraut, als als seien sie seit 20 Jahren ein glückliches Paar. Fürsorglich legt Leo den Arm um Kate, sie schmiegt sich an seine Schultern. Man sieht von weitem, dass sich die beiden sehr gern haben.

Nicht seinem Beuteschema entsprechend

Doch ist es sogar mehr als eine tiefe Freundschaft? Die Fakten sprechen dagegen. Kate ist immer noch mit ihrem dritten Ehemann Ned Rockford (39) liiert, und sie entspricht auch nicht Leos Beuteschema. Dass der ewige Junggeselle eine Vorliebe für Star-Laufsteg-Schönheiten hat, ist kein Geheimnis. Die Brasilianerin Gisele Bündchen (37), die Israelin Bar Refaeli (32) sowie die Deutsche Toni Garrn (25) sind die bekanntesten auf Leos Model-Eroberungsliste.

Erst kürzlich hat er sich vom dänischen Supermodel Nina Agdal (25) getrennt. Doch DiCaprio, der sich neben seiner Filmarbeit vehement für Umwelt- und Artenschutz einsetzt, steht offenbar nicht nur auf Äusserlichkeiten, sondern hat auch eine Schwäche für «die inneren Werte». «Jahrelang hat er Model über Model gedatet, aber er hat mit ihnen nie so eine Verbindung auf intellektueller Ebene gehabt wie mit Kate», weiss ein Insider dem US-Klatschmagazin «Star» zu berichten.

«Wir lachen über dieselben Dinge»

Doch auch Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verheimlichten ihre gegenseitigen Sympathien nie. «Wir lachen über dieselben Dinge. Sie lässt es nicht zu, dass ich mich ernst nehme – selbst, wenn ich wollte. Wir haben eine besondere Magie», sagte DiCaprio einmal in einem Interview. Unvergessen bleibt auch Kates Liebeserklärung an ihren «Titanic»-Filmpartner vor neun Jahren an der Golden-Globe-Verleihung: «Ich liebe dich seit 13 Jahren.»

So ist es also nicht erstaunlich, dass es bei dem berühmtesten Liebespaar seit Jahren auch immer wieder Gerüchte gibt, dass es sich auch im realen Leben liebt. Die beiden haben entsprechende Meldungen stets dementiert und ihre enge Freundschaft betont.