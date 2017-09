47 Zentimeter! Wollersheims Taille misst so viel wie die eines Säuglings

Vier Rippen liess sich Reality-Sternchen Sophia Wollersheim (29) vor zwei Monaten bei einer Extrem-OP in Los Angeles entfernen. Jetzt ist bekannt, wie gross ihr Taillenumfang noch ist: Nur noch magere 47 Zentimenter misst die Wespentaille der Ex-Dschungelcamperin! Das entspricht etwa dem eines drei bis sechs Monate alten Babys.

«Die Milz ist ja nicht so wichtig»

«Natürlich ist es gefährlich, wenn man sich die Rippen rausnehmen lässt, aber bei zwei Rippen pro Seite ist ja nicht die Lunge freigelegt», sagt die Ex von Puff-Pleitegeier Bert Wollersheim (66) in der Pro-Sieben-Sendung «Red!». «Das sind Organe, die weit hinten im Körper liegen, die Milz. Die ist ja nicht so wichtig.» Ihre XS-Taille bereut das TV-Sternchen nicht – im Gegenteil! Sie gibt offen zu, süchtig nach Schönheitsoperationen zu sein.

«Ich verdiene Geld damit, wie ich mich darstelle»

«Ich möchte aus mir eine Ikone erschaffen. Ich verdiene Geld damit, wie ich mich darstelle», sagt sie in der Sendung. «Andere lassen sich den Penis abschnippeln. Ich habe mir ein paar Rippchen rausnehmen lassen. Meine Güte, halb so wild, oder?» Traurig: Wollersheims Beauty-Wahn scheint sich auszuzahlen. Sie ist neu Teil der amerikanischen Reality-Serie «Plastics of Hollywood», die sich ganz und gar um Schönheits-Operationen, Silikon und Implantate dreht.

So ist unter anderem die schwedische Instagram-Berühmtheit Pixee Fox dabei, die sich bereits sechs (!) Rippen entfernen liess. Ihre Taille misst, wenn sie ein Korsett trägt, noch 40 Zentimeter. (kad)