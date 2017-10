7-stelliger Betrag für 5 Konzerte: So kassiert Helene Fischer in Zürich ab

Sie kann ganz sorglos durch die Nacht: Helene Fischer (33, «Atemlos durch die Nacht») ist mit ihrem Schaffen steinreich geworden. 40 Millionen Franken soll der Schlager-Superstar in seiner Karriere laut einer Schätzung bereits eingenommen haben.

Einen kleinen, aber sehr feinen Teil davon verdiente Fischer allein in der vergangenen Woche mit ihren fünf Auftritten im Zürcher Hallenstadion. Rund 55’000 Fans wohnten ihren stets ausverkauften Auftritten bei. Pro Billett fliessen zwischen 18 und 24 Franken in Fischers Tasche, wie das deutsche Wirtschaftsmagazin «Wirtschaftswoche» kalkuliert – das macht hochgerechnet 1,3 Millionen Franken für die Zürcher Konzerte. Und weitere Millionen sind bereits programmiert: Die aktuelle Tour dauert an, insgesamt sind 69 Shows in 14 Städten geplant.

Albumverkauf: Bisher zwölf Millionen Franken

Doch Fischer kassiert nicht nur mit ihren aufwendigen Shows ab – im Gegensatz zu anderen Künstlern, zahlt sich für sie auch der darbende CD-Markt aus. Ihr neustes Werk «Helene Fischer» etwa verkaufte sich allein in Deutschland innert weniger Tage 300’000 Mal – das bedeutet den erfolgreichsten Albumstart der vergangenen 15 Jahre. Ihre Hit-CD «Farbenspiel» ging bislang total 2,5 Millionen Mal über die Ladentheke. Experten gehen laut «Handelszeitung» davon aus, dass Fischer pro Album 1.20 Franken erhält, was bei bisher zehn Millionen verkauften Tonträgern einen Verdienst von zwölf Millionen Franken bedeuten würde.

1,75 Millionen für eine «Helene Fischer Show»

Einen weiteren Teil ihres Lohns spülen Fischers TV-Auftritte in die Kasse: Allen voran ihre jährliche «Helene Fischer Show» in ZDF, ORF und SRF vom 25. Dezember, für die sie jeweils 1,75 Millionen Franken verdienen soll. Die Sendung wird seit 2011 ausgestrahlt. Und auch ihr Erscheinen als Gast in anderen Sendungen ist für die Sender nicht ganz billig. Fischer soll rund 29’000 Franken für einen Auftritt erhalten.

Mehrere Millionen für Werbedeals jedes Jahr

Den Rest der bereits üppig gefüllten Lohntüte tragen Werbedeals mit Marken wie VW, Garnier und Tchibo bei. Laut Experten sahnt die Schlagerkönigin auch hier jährlich mehrere Millionen ab.

Nach ihrem letzten Zürcher Konzert vom Sonntagabend, das die erste Hälfte ihrer aktuellen Tour abschliesst, will sich Helene Fischer nun erstmal eine Pause gönnen. Schliesslich braucht die Topverdienerin zwischendurch auch Zeit, um das Geld wieder auszugeben. (wyt)