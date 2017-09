Aargauer Elite-Sieger feiert mit «Baywatch»-Star: So war meine Nacht mit Pam

Von einer Nacht mit der «Baywatch»-Ikone träumen viele: Vor einem Jahr gewann Antonio Job (19) aus Niederwil AG den renommierten Elite Model Look Switzerland. In New York feierte das Männermodel, das die Schweiz im letzten September am Elite-Weltfinale in Lissabon vertrat, jetzt mit dem US-kanadischen Megastar Pamela Anderson (50).

«Wir haben getrunken und viel Spass gehabt»

«Sie ist so auf dem Boden geblieben», schwärmt der Aargauer von der Begegnung mit Pam, die sich mit Job auf Anhieb blendend verstand. «Wir haben getrunken und viel Spass gehabt.» Das Model, das aktuell in New York seine Modelkarriere vorantreiben und sein Englisch verbessern will, sei ganz zufällig auf die Sexbombe getroffen.

Nach einem Abendessen mit Freunden in Soho sei er von einem Freund auf eine Party im Club «China Chalet» eingeladen worden. Auf der Party habe er Pam schliesslich im VIP-Bereich getroffen. Sein Freund, der sie gut kenne, habe die beiden einander vorgestellt. «Wir haben gelacht, getrunken und über die Fashion Week gesprochen», erzählt der Elite-Sieger.

«Ich habe ihr die Zigarette angezündet»

Die Super-Blondine nahm sich viel Zeit für den schönen Aargauer. «Sie war sehr gut drauf und ist total sympathisch. Ich vergass sogar, dass ich mit Pamela Anderson redete. Ich habe ihr die Zigarette angezündet, was ziemlich cool war. Ich bin froh, sie als Freundin zu haben – sie weiss, wie man Spass hat!»

Anderson verriet Job, dass sie aktuell in New York ist, um die Fashion Week zu besuchen. Danach fliege sie wieder zurück nach Los Angeles. Und wer weiss – vielleicht besucht Pam ihren neuen Aargauer Freund schon bald in der Schweiz, um die hiesige Partyszene unter die Lupe zu nehmen.