Angelina Jolie zeigt magische Zeichen auf ihrem Rücken: Dieses Tattoo war doch für Brad?

In einer atemberaubenden Robe schritt Schauspielerin Angelina Jolie (42) bei der Premiere ihres neuen Films «First They Killed My Father» in New York über den roten Teppich.

Der tiefe Rückenausschnitt des Kleides gab den Blick auf ihre riesige Rücken-Tätowierung frei. Offensichtlich setzte die Schauspielerin die Körperkunst bewusst in Szene – trotz ihrer tiefen Bedeutung.

Spirituelle Verbindung zu Brad Pitt

Denn die Zeichen stehen für ihre Familie – unter anderem auch für ihren Ex-Mann Brad Pitt (53). Die Zeichen liess sie sich stechen, kurz bevor die Ehe mit dem Schauspieler in die Brüche ging. Der thailändische Tattoo-Künstler Ajarn Noo Kanpai flog extra von Bangkok nach Kambodscha, um Jolie während der Dreharbeiten zu ihrem Netflix-Film zu tätowieren.

Sie sollen dazu dienen, sie spirituell mit ihrem ehemaligen Ex-Partner zu verbinden. Die Schriftzüge auf der linken Schulter sind dagegen schon mehrere Jahre alt und sollen Jolies ältesten Sohn Maddox (16) beschützen.

Das Tattoo hat nichts genützt

Doch auch die magischen Zeichen konnten die Liebe des einstigen Hollywood-Traumpaares nicht retten. Vor rund einem Jahr, am 19. September 2016 gaben Angelina Jolie und Brad Pitt ihre Trennung bekannt. Das magische Ehe-Tattoo hat nichts genützt. (paf)