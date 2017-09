Balsam für Mami Michelle Hunzikers Mutterseele: Aurora Ramazzotti zeigt ihren Liebsten

Das wird ihren Eltern Michelle Hunziker (40) und Eros Ramazzotti (53) gefallen: Tochter Aurora Ramazzotti (20) zeigte sich gestern in Berlin erstmals auf einer öffentlichen Veranstaltung mit ihrem neuen Freund Goffredo Cerza. Das Paar nahm für den guten Zweck an einem Human-Kicker-Turnier teil. Beide entpuppten sich als wahre Fussballprofis.

Seit Anfang des Jahres ein Paar

Vor allem für Michelle wird dieses Foto Balsam auf die Mutterseele sein. Erst kürzlich sagte sie in einem Interview mit «On.news», dass es für ihre Tochter wichtig war, jemandem zu finden, der sie liebt. Seit Anfang 2017 sind Aurora und Student Goffredo ein Paar. Sie lernten sich an einer Party über Freunde kennen. Nun zeigen sie stolz ihr Glück. So schön kann Amore sein. (plt)