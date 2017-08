Best of Life: Die Welt von Bruce Weber

Mit seiner Calvin-Klein-Kampagne empörte er in den Achtzigerjahren das prüde Amerika. Ein berühmter Sportler, der sich halbnackt lasziv an eine Wand lehnt – an so viel Erotik in der Öffentlichkeit musste man sich erst mal gewöhnen. Der Amerikaner Bruce Weber (71) hatte sie alle vor der Linse: Ikonen wie Muhammad Ali, David Bowie oder Heath Ledger. Cindy Crawford brachte er einmal zum Weinen, als sie sich wie eine Diva benahm. Heute sind sie gute Freunde. Am liebsten fotografiert Weber in Schwarz-Weiss. Für den Sohn eines Fotografen steht nicht die Kleidung im Mittelpunkt, sondern der Mensch, der drinsteckt. Viele Topmodels, vor allem männliche wie Markus Schenkenberg, verdanken ihm ihre Karriere. Der Hundenarr, der seit 45 Jahren verheiratet ist, ins­zeniert oft Tiere in seinen Bildern. Von Elefanten über Wildpferde bis hin zu seinen Hunden war schon alles dabei. Neben der Fotografie ist Weber als Filmregisseur, Produzent und Autor tätig. Er hat bereits über 20 Bücher herausgebracht.